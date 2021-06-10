БГ с группой «Аквариум» представит в «Севкабель Порте» программу «Тор»

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БГ с программой "Тор" в Севкабель Порте. Фото: скрин sevcableport.ru

Борис Гребенщиков вместе с группой «Аквариум» представит 4 июля в «Севкабель Порте» программу «Тор», а также сыграет старые песни.

В 27 лет Борис Гребенщиков задался вопросом: «Где там молодая шпана, что сотрет нас с лица земли?». И сам же на него ответил: «Её нет!».

Прошло 40 лет, сейчас Борису Борисовичу 67, а молодая шпана так и не появилась. Музыкант по-прежнему бодр, свеж и полон творческих сил.

В то время как некоторые группы уютно живут прошлым и останавливаются на старом проверенном репертуаре, «Аквариум» продолжают активно творить и регулярно выдавать новинки на концертах.

В 2020 году, пока весь мир был скован пандемией, а концерты отменялись один за другим, Борис Гребенщиков без дела не сидел и выпустил целых шесть альбомов.

Последним из них стал подарок фанатам на новый год: ровно 31 декабря свет увидел «Тор», собранный из интернет-синглов последних лет. С программой именно этого альбома группа «Аквариум» возвращается в родной Санкт-Петербург.

Но, разумеется, фанатам ждет материал и с других альбомов, включая другую новинку 2020 года — мрачный остросоциальный «Знак огня». Концерты «Аквариума» прекрасны тем, что на них никогда не угадаешь репертуар. Гребенщиков за почти 50 лет творческой деятельности написал сумасшедшее число песен, и в любой момент может достать из загашников практически любую, даже самую забытую композицию

Концерт «Аквариума» с программой «Тор» состоится в «Севкабельпорте» 4 июля, начало – в 20:00.

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