Туроператоры попросили оперштаб открыть массовые зарубежные направления

Ассоциация туроператоров России обратилась к главе Оперштаба вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть скорейшее восстановление авиасообщения с массовыми выездными туристическими направлениями.

Сегодня туристический выезд возможен только в 21 страну, а это менее 10% предложений по турам от объемов два года назад, сообщает ТАСС. Туристическому бизнесу для выживания нужны массовые направления: Турция, Черногория, Кипр, Тунис, Хорватия, Болгария.

Все те россияне, которые хотели перебронировать свой зарубежный отпуск на отечественные курорты, уже сделали это, сообщает АТОР. Более 70% ждут открытия выбранных ими заграничных стран, 26% выбирают другие заграничные направления, и только 3% готовы рассматривать для переноса отечественные курорты.

В АТОР предлагают Оперштабу возобновить авиасообщение с курортами заграничных стран, которые уже заявили о готовности принимать российских туристов без карантина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Ростуризма выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время.