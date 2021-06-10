Мишустин денонсировал договор с США о свободном перемещении дипломатов

Россия прекратила действие меморандума с США в отношении «открытой суши». Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ появился в четверг, 10 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте распоряжения предлагается принять предложение МИД России о прекращении действия меморандума между Россией и Соединенными Штатами в отношении «открытой суши». Теперь министерство должно оповестить американскую сторону о принятом решении.

Это соглашение было подписано в Вашингтоне в 1992 году. Благодаря ему американские дипломаты могли совершать дальние поездки по стране по уведомительному порядку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно место проведения встречи Путина и Байдена в Женеве.