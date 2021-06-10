Стало известно место проведения встречи Путина и Байдена в Женеве

Встреча президентов России и США Владимир Путин и Джо Байден пройдет в Женеве на вилле «Ла Гранж». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Швейцарии.

«Встреча пройдет на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня», — сказали в МИД.

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня.

Байден предлагал Путину выбрать нейтральное место для общения. С его мнение согласился российский лидер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.