Доктор Мясников посоветовал мыть посуду, чтобы бросить курить

При сильном желании закурить Мясников рекомендовал что-то пожевать или сделать дыхательную гимнастику. Фото: кадр из видео на Youtube

При сильном желании закурить Мясников рекомендовал что-то пожевать или сделать дыхательную гимнастику. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал несколько эффективных способов для борьбы с никотиновой зависимостью.

В своем Telegram-канале Мясников рассказал, что в первую очередь нужно избегать факторов риска: избегать общения с курящими, стрессовых ситуаций, пить кофе и алкоголь, а также употреблять острую и соленую пищу. Медик признал, что полностью оградить себя от них не получится, поэтому посоветовал «попытаться что-то им противопоставить».

«Поел — и пошел мыть посуду! Зачем? Машина же есть? И жена к такому не привыкла? Да затем, что самое время закурить после еды, а у тебя руки мокрые и заняты!» — отметил врач.

При сильном желании закурить Мясников рекомендовал что-то пожевать или сделать дыхательную гимнастику. Также он заявил, что нужно выкинуть зажигалки и пепельницы.

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