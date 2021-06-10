Больным индийским штаммом коронавируса начали диагностировать гангрену

Индийский штамм SARS-CoV-2 приводит к симптомам, которые обычно не наблюдаются у заболевших коронавирусом. Фото: pixabay

Индийский штамм SARS-CoV-2 приводит к симптомам, которые обычно не наблюдаются у заболевших коронавирусом. Фото: pixabay

Индийским штамм коронавируса оказался способен приводить к таким тяжелым последствиям у заразившихся, как гангрена.

Как сообщает Bloomberg, новые данные говорят о том, что индийский штамм SARS-CoV-2 приводит к симптомам, которые обычно не наблюдаются у заболевших коронавирусом. Например, некоторые сталкиваются с нарушением слуха, тонзиллитом, тяжелым расстройством желудка, а также образованием тромбов, приводящих к гангрене. Сейчас эта мутация доминирует в Великобритании, где привел к росту госпитализаций.

За последние полгода индийский штамм распространился более чем в 60 странах. В Сингапуре выяснили, что на мутировавший вариант приходится около 95% всех местных образцов коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что летом в России может появиться новый штамм COVID.