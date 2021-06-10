Летом в России может появиться новый штамм COVID

Летом в России может появиться новый штамм COVID
Ситуации с коронавирусом может ухудшиться. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Нынешним летом на территории России может появиться новый штамм коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, в текущем сезоне вирус может мутировать и принести новую волну заболеваемости. В связи с этим специалист призвал людей проявлять сознательность.

Как сообщил ТАСС, Тимаков также отметил, что не уверен в том, что в ближайшее время в России рост заболеваемости коронавирусом снизится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мурашко заявил о риске ухудшения ситуации с коронавирусом в России. Он выступил с призывом ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу.

коронавирусная пандемия новый штамм коронавируса Россия


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пришлось вмешаться судебным приставам: сын с 2013 года забыл вернуть ...
В Ленобласти железнодорожная станция «Калище» преобразилась
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении ...
Днем 10 июня петербуржцы смогут наблюдать солнечное затмение
В Альпийском переулке загорелась «трешка»
Российских автомобилистов предупредили о скорых изменениях в оформлении ОСАГО
Шесть петербургских вузов включены в рейтинг QS-2022
Более 730 тысяч петербуржцев привито против коронавируса