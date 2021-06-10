Летом в России может появиться новый штамм COVID

Нынешним летом на территории России может появиться новый штамм коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

По его словам, в текущем сезоне вирус может мутировать и принести новую волну заболеваемости. В связи с этим специалист призвал людей проявлять сознательность.

Как сообщил ТАСС, Тимаков также отметил, что не уверен в том, что в ближайшее время в России рост заболеваемости коронавирусом снизится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Мурашко заявил о риске ухудшения ситуации с коронавирусом в России. Он выступил с призывом ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу.