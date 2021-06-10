Мурашко заявил о риске ухудшения ситуации с коронавирусом в России

Угроза развития пандемии коронавируса и ухудшения ситуации сохраняется. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Министр выступил с призывом ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу. Как сообщили «РИА Новости», по словам Мурашко, такая задача стоит перед самой системой здравоохранения.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус подхватили 11 699 человек. К летальному исходу болезнь привела в 383 случаях. При этом полностью выздоровели 10 096 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что течение COVID может развиться от легкого до среднетяжелого за сутки. Михаил Мурашко указал, что такая неутешительная динамика должна натолкнуть людей на мысль о вакцинации, чтобы выработать коллективный иммунитет.