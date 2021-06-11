В Иркутской области спасатели тушат более 36 тысяч гектаров леса

В Иркутской области спасатели тушат более 36 тысяч гектаров леса
В Иркутской области горят леса. Фото: pixabay.com

В Иркутской области горят леса, их продолжают тушить на территории 36 тыс. га. Несколько населенных пунктов в северных районах области попали в зону задымления.

За прошедшие сутки, 10 июня, в регионе обнаружили еще шесть лесных пожаров. Как сообщает «Интерфакс — Сибирь», три очага удалось ликвидировать силами 144 пожарных-десантников, 89 работников лесопожарных станций, 124 мобилизованных граждан и 86 единиц техники. Предположительно, часть новых возгораний возникла из-за гроз.

В Иркутской области сейчас действуют противопожарные меры: запрещено жечь костры и посещать леса. Населению рекомендуется сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за месяц в Ленобласти потушили 19 лесных пожаров. Все пожары удалось потушить в день возгорания.

Иркутская область пожар спасатели


 

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