За месяц в Ленобласти потушили 19 лесных пожаров

За месяц в Ленобласти потушили 19 лесных пожаров
Все пожары удалось потушить в день возгорания. Фото: pixabay

В Ленобласти с 16 апреля начался пожароопасный сезон. С этого момента в регионе произошло 19 лесных пожаров.

Об этом 13 мая сообщил глава областного комитета по природным ресурсам Павел Немчинов. С начала пожароопасного сезона в лесах Ленобласти зарегистрировано 19 пожаров. Их общая площадь достигла 4,83 га. Пять пожаров из них случились за последние три дня. Все пожары удалось потушить в день возгорания.

Для борьбы с лесными пожарами в этом сезоне уже подготовили спецтехнику и средства пожаротушения. В регионе устанавливают видеокамеры и регулярно патрулируют территории.

Немчинов отметил, что подавляющее количество пожаров происходит по вине человека. Он призвал жителей Ленобласти соблюдать правила пожарной безопасности. Также глава ведомства напомнил, что нарушения чреваты административным или уголовным наказанием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что летом в Ленобласти откроют 44 пляжа для купания.

ленобласть лесные пожары пожароопасный сезон


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За месяц в Ленобласти потушили 19 лесных пожаров
В Смольном открыли вакансию руководителя Фонда капитального ремонта
Больных COVID в Петербурге за неделю стало больше на 40%
Греция готова принимать туристов, привитых вакциной «Спутник V»
Телеведущая Ида Галич намерена отсудить у застройщика более полумиллиона рублей
Дерипаска ответил на высказывание Мишустина о жадности бизнеса
На выезде из магазина две иномарки подъехали друг другу слишком близко
Байден обсудит с Путиным создание международной системы кибербезопасности