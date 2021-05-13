За месяц в Ленобласти потушили 19 лесных пожаров

Все пожары удалось потушить в день возгорания. Фото: pixabay

Все пожары удалось потушить в день возгорания. Фото: pixabay

В Ленобласти с 16 апреля начался пожароопасный сезон. С этого момента в регионе произошло 19 лесных пожаров.

Об этом 13 мая сообщил глава областного комитета по природным ресурсам Павел Немчинов. С начала пожароопасного сезона в лесах Ленобласти зарегистрировано 19 пожаров. Их общая площадь достигла 4,83 га. Пять пожаров из них случились за последние три дня. Все пожары удалось потушить в день возгорания.

Для борьбы с лесными пожарами в этом сезоне уже подготовили спецтехнику и средства пожаротушения. В регионе устанавливают видеокамеры и регулярно патрулируют территории.

Немчинов отметил, что подавляющее количество пожаров происходит по вине человека. Он призвал жителей Ленобласти соблюдать правила пожарной безопасности. Также глава ведомства напомнил, что нарушения чреваты административным или уголовным наказанием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что летом в Ленобласти откроют 44 пляжа для купания.