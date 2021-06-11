В мире коронавирус подхватили более 174,770 млн человек

В мире коронавирус подхватили более 174,770 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире уже зарегистрировано более 174,770 млн заражений коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Так, к пятнице, 11 июня, на первом месте коронавирусного «антирейтинга» все еще США: более 33,428 млн человек — и умерших: к летальному исходу привели более 598 тысяч заражений.

Следом идет Индия: там заболевших более 29 млн, а также COVID-19 унес жизни уже 359 тыс. жителей. Далее с довольно большим отрывом идет Бразилия, а на пятом и шестом месте расположились Франция и Турция: в обеих странах количество заболевших перевалило за 5 млн.

Шестую строчку неизменно занимает Россия. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 167 949 человек, из них 125 278 умерли, 4 771 995 вылечились.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что летом в России может появиться новый штамм COVID. Инфекционист не уверен в том, что в ближайшее время в России рост заболеваемости коронавирусом снизится.

в мире зараженные коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Массовое ДТП произошло на съезде с КАД на Косыгина
В Петербурге у сотрудника строительной фирмы угнали Mitsubishi Outlander ...
Пожилая петербурженка лишилась более 900 тысяч после разговора с ...
Редкий симптом и риск ухудшения ситуации: COVID-19 в России и мире
В Выборгском районе произошло смертельное ДТП
В Петербурге «заминировали» метро и «Пулково»
На Наставников мужчина с отверткой ограбил прохожего, а после попался полиции
Утром пятницы в Петербурге собрались 4-балльные пробки