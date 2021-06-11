В мире коронавирус подхватили более 174,770 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире уже зарегистрировано более 174,770 млн заражений коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Так, к пятнице, 11 июня, на первом месте коронавирусного «антирейтинга» все еще США: более 33,428 млн человек — и умерших: к летальному исходу привели более 598 тысяч заражений.

Следом идет Индия: там заболевших более 29 млн, а также COVID-19 унес жизни уже 359 тыс. жителей. Далее с довольно большим отрывом идет Бразилия, а на пятом и шестом месте расположились Франция и Турция: в обеих странах количество заболевших перевалило за 5 млн.

Шестую строчку неизменно занимает Россия. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 167 949 человек, из них 125 278 умерли, 4 771 995 вылечились.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что летом в России может появиться новый штамм COVID. Инфекционист не уверен в том, что в ближайшее время в России рост заболеваемости коронавирусом снизится.