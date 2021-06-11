В Петербурге в июне жертвами клещей стали 155 человек

Инкубационный период при заражении энцефалитом длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней. Фото: pixabay.com

Инкубационный период при заражении энцефалитом длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней. Фото: pixabay.com

В Петербурге и Ленобласти сезон клещей в самом разгаре. Количество пострадавших резко увеличилось.

С 31 мая по 6 июня в городские больницы обратились 915 укушенных человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. При этом 189 пострадавших от опасных паукообразных — дети.

Уточняется, что в черте города чаще всего страдают жители Пушкинского, Курортного и Красногвардейского районов.

Напоминаем, что специалисты просят всех, кто стал жертвой кровопийц, обратиться в поликлинику, чтобы опытный врач удалил клеща.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Веселого Поселка страдают от засилья клещей. Они уже подобрались к детским садам и площадкам.