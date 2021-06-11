Меркель лично поедет в США ради споров из-за «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель лично поедет в США дл того, чтобы урегулировать споры по поводу реализации «Северного потока-2».

Дата встречи еще не известна: возможно, она состоится во второй половине лета, сообщает Handelsblatt. Переговоры канцлера Германии и президента США Джо Байдена будут о многих темах, но главной из них будет газопровод. Это станет первым визитом Меркель после избрания Джо Байдена.

Чиновники в Берлине уже предложили несколько идей урегулирования споров, которые лягут в основу переговоров между двумя лидерами. Эти меры консутся и Украины: Германия хочет обеспечить ей безопасность.

Речь идет о многомиллиардных потерях, которые Украина потерпит после эксплуатации газопровода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин признался, что будет скучать по Меркель.