Путин признался, что будет скучать по Меркель

Президент отметил, что смог выстроить хорошие отношения с немецкой коллегой.

Президент России Владимир Путин признался, что будет скучать по канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, когда та покинет свой пост. Об этом он рассказал сегодня, 5 июня, в рамках ПМЭФ, пишет РИА Новости.

Политик отметил, что у них с Меркель сложились хорошие деловые отношения. Он не знает, кто придет вместо нее. Путин назвал Меркель опытным политиком, прямым и надежным человеком. Президент надеется, что на ее место придет человек, с которым будут такие же стабильные отношения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меркель раскритиковала отмену патентов на вакцины от коронавируса. По ее словам, выдача лицензий может обеспечить качество продукции.