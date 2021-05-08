Меркель раскритиковала отмену патентов на вакцины от коронавируса

Ангела Меркель также призвала открыть рынок для вакцин. Фото: официальный сайт Кремля

Ангела Меркель также призвала открыть рынок для вакцин. Фото: официальный сайт Кремля

Приостановка выдачи патентов на вакцины от COVID-19 не решит проблемы их дефицита. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, выдача лицензий может обеспечить качество продукции.

Как сообщил Reuters, Меркель также убеждена, что страны нуждаются в «изобретательности и инновационном потенциале компаний».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Меркель озвучила главное условие закупки вакцины «Спутник V» для Германии.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.