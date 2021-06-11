На набережной Обводного канала штукатурка рухнула на капот иномарки

На набережной Обводного канала штукатурка рухнула на капот иномарки
Место происшествия. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" соцсети ВКонтакте

В Адмиралтейском районе Петербурга кусок фасада упал прямо на припаркованную машину. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в ночь на 11 июня. С дома №141 на набережной Обводного канала на тротуар и проезжую рухнула штукатурка. Фрагменты фасада упали на иномарку.

«С фасада дома 141 по Обводному каналу на капот Шкоды упала глыба штукатурки. Людей не задело», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

К счастью, никто не пострадал. Насколько серьезные повреждения получила машина неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обрушение штукатурки опять произошло в центре Петербурга. Женщина пострадала на Пушкинской улице, 20. Самообрушение произошло накануне. На голову 32-летней женщине упала штукатурка.

адмиралтейский район обводный канал штукатурка


 

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