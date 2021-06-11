Россияне считают, что для финансовой независимости надо зарабатывать 75 тыс. руб

Россияне считают, что для финансовой независимости надо зарабатывать 75 тыс. руб
Большинство жителей России считают, что их доход позволяет им быть финансово благополучными. Фото: pixabay

Большинству жителей России для финансового благосостояния необходим ежемесячный доход в среднем в 75 тысяч рублей.

Главным критерием независимости большинство опрошенных назвали достойную зарплату, сообщает РБК. Так жителям Москвы необходимо 104 тысячи рублей в месяц, петербуржцам 98 тысяч рублей, а жителям Владивостока 92 тысячи рублей. Треть респондентов отметили, что для достижения финансового благосостояния важны накопления.

Опрошенные описали самодостаточного человека. Они считают, что он достигает финансовой независимости в 26 лет, полностью себя обеспечивает, имеет собственную квартиру или дом, стабильную зарплату, много путешествует и может помогать родным. Небольшой процент респондентов отметил, что самодостаточный человек ещё и получает пассивный доход от инвестиций.

Большинство жителей России считают, что их доход позволяет им быть финансово благополучными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России назвали самые высокооплачиваемые вакансии.

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