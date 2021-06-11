Россияне считают, что для финансовой независимости надо зарабатывать 75 тыс. руб

Большинство жителей России считают, что их доход позволяет им быть финансово благополучными. Фото: pixabay

Большинство жителей России считают, что их доход позволяет им быть финансово благополучными. Фото: pixabay

Большинству жителей России для финансового благосостояния необходим ежемесячный доход в среднем в 75 тысяч рублей.

Главным критерием независимости большинство опрошенных назвали достойную зарплату, сообщает РБК. Так жителям Москвы необходимо 104 тысячи рублей в месяц, петербуржцам 98 тысяч рублей, а жителям Владивостока 92 тысячи рублей. Треть респондентов отметили, что для достижения финансового благосостояния важны накопления.

Опрошенные описали самодостаточного человека. Они считают, что он достигает финансовой независимости в 26 лет, полностью себя обеспечивает, имеет собственную квартиру или дом, стабильную зарплату, много путешествует и может помогать родным. Небольшой процент респондентов отметил, что самодостаточный человек ещё и получает пассивный доход от инвестиций.

Большинство жителей России считают, что их доход позволяет им быть финансово благополучными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России назвали самые высокооплачиваемые вакансии.