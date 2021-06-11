В Петербурге и Ленобласти тревожно участились падения детей из окон

В Петербурге и Ленобласти тревожно участились падения детей из окон
Фото: pixabay

Беззаботная летняя пора, теплая погода и длинные каникулы расслабляют даже взрослых, однако в некоторых случаях подобное отношение может стать причиной трагедий. Только за последний месяц произошло около десятка подобных инцидентов.

Так, 9 июня на Народной улице из окна второго этажа выпал двухлетний малыш. Ребенка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом височной кости, ушибами легких и печени и гематомой правого надпочечника. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. По предварительной версии, несчастный случай произошел по недосмотру матери мальчика.

Дети не всегда получают столь серьезные травмы. К примеру, в Сосновом Бору на улице Красных Фортов выпал двухлетний мальчик, который оперся на москитную сетку, играя с котом, и хлипкая конструкция не выдержала веса ребенка. В этом случае, вероятно, решающую роль сыграло то, что малыш выпал из окна первого этажа — повреждения оказались легкими, врачи предприняли все необходимые меры и жизни ребенка сейчас ничего не угрожает.

При этом на Гаванской улице в Василеостровском районе Петербурга девочка двух лет оказалась в такой же ситуации, но окно, к несчастью находилось на пятом этаже. Чудом малышка выжила, но её состояние — крайне тяжелое. А в середине мая на 7-й Советской с такой же высоты упала 10-летняя уроженка Киргизии. В тот же день из окна на улице Добровольцев выпала 7-летняя девочка с инвалидностью.

Безусловно, чаще всего жертвами подобных происшествий становятся маленькие дети, но опасность грозит и подросткам. Так, 2 июня на Дунайском проспекте из окна квартиры на девятом этаже упал девятиклассник. Он выжил, но спустя два дня скончался в больнице. Известно, что школьник получил плохие результаты ОГЭ по математике.

На проспекте Ветеранов в день собственного 17-летия погиб юноша, выпав из окна. В квартире с ним находилась его девушка, но она ненадолго отлучилась из комнаты и не смогла предотвратить трагедию.

Каждый подобный случай проверяется правоохранителями. Стражи порядка уверены, что чаще всего дети выпадают из окон из-за невнимательности родителей. Следователи настоятельно рекомендуют взрослым неотрывно следить за ребенком в помещениях с открытыми окнами. Кроме того, существуют специальные замки для окон, которые малыши не могут открыть — можно перестраховаться и таким образом. Стоит помнить, что безопасность детей — ответственность взрослых.

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