В больнице Петербурга скончался девятиклассник, упавший с девятого этажа

В больнице Петербурга скончался девятиклассник, упавший с девятого этажа
Инцидент произошел в одном из домов по Дунайскому проспекту. Фото: скриншот Google Maps

Весенне-летний период в Северной столице, как и по всей России, сопряжен с главными и самыми волнительными школьными экзаменами: ЕГЭ и ОГЭ. В это время, видимо, в связи с сильным стрессом у ребят, несчастных случаев с подростками происходит гораздо больше.

Так, 2 июня в Московском районе Петербурга на Дунайском проспекте из окна девятого этажа выпал 16-летний школьник. Его нашли лежащим на земле прохожие и сразу же вызвали скорую. Когда мальчика доставили в больницу, медики диагностировали у него кататравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и закрытую травму груди с повреждением внутренних органов.

Врачи боролись за жизнь подростка почти двое суток, но, увы, оказались бессильны — 3 июня мальчик скончался. По сведениям правоохранительных органов, школьник проживал в благополучной семье, не попадал в поле зрения надзорных органов. Причины и обстоятельства трагического происшествия еще предстоит выяснить, на данный момент полицейским удалось узнать лишь то, что мальчик не сдал ОГЭ по математике — из сообщений в телефоне погибшего.

Случившееся привлекло внимание Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что недавно под окнами одного из домов на проспекте Ветеранов нашли тело 17-летнего подростка. Студент колледжа упал с высоты в собственный день рождения. Что предшествовало трагическому инциденту, неизвестно. Девушка молодого человека утверждает, что отошла ненадолго в туалет, оставив парня в комнате, а когда вернулась — его уже не было. Было ли падение несчастным случаем, предстоит выяснить правоохранителям.

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