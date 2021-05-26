Погиб в день рождения: на Ветеранов под окнами нашли тело подростка

Во вторник, 25 мая, под окнами одного из домов по проспекту Ветеранов в Красносельском районе Северной столицы нашли тело 16-летнего подростка.

Студент колледжа погиб в собственный день рождения. Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы около семи часов вечера. Прибыв к месту трагедии, полицейские установили, что в момент падения в квартире с молодым человеком находилась его девушка. Она отошла в туалет, а когда вернулась, юноши уже не было в комнате. Она увидела его тело на асфальте, выглянув в окно.

Причины и обстоятельства гибели подростка предстоит выяснить правоохранителям и судебно-медицинским экспертам. Между тем, следователи уже возбудили уголовное дело — возможно, это был не несчастный случай.

Но именно по роковой случайности днем ранее, 24 мая, в Калининском районе из окна второго этажа дома на Кондратьевском проспекте выпал восьмилетний мальчик. Второклассника доставили в больницу с ушибом головного мозга, открытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Причины происшествия неясны — семья у школьника полная, на профилактическом учете не состоит. По информации правоохранителей, ребенок упал с парапета дома на асфальт с примерно пятиметровой высоты. Сегодня врачи продолжают бороться за жизнь мальчика.

Напомним, что это не первый случай падения из окна маленького ребенка за последнее время. 22 мая на Стародеревенской по недосмотру взрослых с восьмого этажа упала четырёхлетняя девочка. Малышка получила множество травм и даже перенесла клиническую смерть, однако выжила — её госпитализировали. Правда, о текущем состоянии девочки ничего неизвестно.