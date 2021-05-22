В Петербурге из окна многоэтажки выпала четырехлетняя девочка

В Петербурге из окна многоэтажки выпала четырехлетняя девочка
Ребенка госпитализировали. Фото: Pixabay

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Санкт-Петербурге накануне из окна многоэтажки упала четырехлетняя девочка. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось в Приморском районе на Стародеревенской улице. Там с восьмого этажа из-за недосмотра взрослых из окна выпала маленькая девочка. Она получила множество травм, которые стали причиной клинической смерти. Ребенка госпитализировали, о ее состоянии на данный момент ничего непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что маленькая девочка выпала из окна дома в поселке Балтийское. Следственный орган проводит проверку и разбирается в обстоятельствах происшествия. После правоохранители дадут инциденту правовую оценку.

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В Петербурге из окна многоэтажки выпала четырехлетняя девочка
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