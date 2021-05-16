Маленькая девочка выпала из окна дома в поселке Балтийское

Следователи выясняют обстоятельства падения 2-летней девочки из окна в Выборгском районе Ленобласти.

Об этом сообщили в областном следственном управлении СК. Все случилось в поселке Балтийское. Маленькая девочка выпала из окна второго этажа. Малышка выжила, но получила травмы. Сейчас она в больнице под присмотром врачей. Состояние ребенка уточняется.

Следственный орган проводит проверку и разбирается в обстоятельствах происшествия. После правоохранители дадут инциденту правовую оценку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за день в Петербурге из окна выпали две девочки 7 и 10 лет. Около полудня из окна одного из домов по 7-й Советской улице выпала 10-летняя школьница. Второе происшествие произошло на улице Добровольцев. С пятого этажа упала 7-летняя девочка. У неё инвалидность.