За день в Петербурге из окна выпали две девочки 7 и 10 лет

С пятого этажа упала 7-летняя девочка. У неё инвалидность. Фото: скрин Google.Maps

С пятого этажа упала 7-летняя девочка. У неё инвалидность. Фото: скрин Google.Maps

Две девочки пострадали из-за падения с высоты в Петербурге. ЧП произошли во вторник в Центральном и Красносельском районах.

Около полудня из окна одного из домов по 7-й Советской улице выпала 10-летний ребёнок, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Сейчас девочка в реанимации. В ходе проверки полиция выяснила, что у киргизской семьи нет регистрации.

Второе происшествие произошло на улице Добровольцев. С пятого этажа упала 7-летняя девочка. У неё инвалидность. Травмы ее оценили как тяжелые. За ребёнком не уследила мама. Женщина не работает. В семье ещё 2 ребёнка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вора трансформаторов в Ленобласти не остановили удары током и падение со столба. В Ленинградской области транспортная полиция раскрыла кражу трансформаторов. По подозрению задержан 45-летний мужчина.