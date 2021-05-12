Вора трансформаторов в Ленобласти не остановили удары током и падение со столба

В Ленинградской области транспортная полиция раскрыла кражу трансформаторов. По подозрению задержан 45-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, злоумышленник украл четыре трансформатора на 40-м километре железнодорожного перегона «Тосно — Стекольный». Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Мужчина хотел украсть трансформаторы, разобрать их и продать цветной металл. Он вооружился транспортным ключом и топором, залез на столб и начал перерубать провода. Трижды его ударило током и один раз он упал со столба. Только с четвертой попытки ему удалось снять прибор.

В прошлом гражданин привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и незаконное хранение наркотиков.

Против него открыли уголовное дело о краже. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Пока его отпустили под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти нашли передвижной цех по производству «паленого» алкоголя.