В Ленобласти нашли передвижной цех по производству «паленого» алкоголя

Полицейские ликвидировали передвижной цех по производству водки известных брендов во Всеволожском районе.
Мини-завод располагался в трейлере большегруза, стоящем на стоянке под Вантовым мостом, а расфасованный алкоголь хранили в соседних ангарах.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, из незаконного оборота изъяли 5,5 тыс. литров контрафакта.
Также были изъяты глушители, используемые для бесшумной стрельбы, и патроны. В настоящее время разыскиваются организаторы производства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в гараже в Петербурге нашли 850 литров «паленого» алкоголя.