В Ленобласти нашли передвижной цех по производству «паленого» алкоголя

В Ленобласти нашли передвижной цех по производству &#171;паленого&#187; алкоголя
Большегруз стоял под вантовым мостом во Всеволожском районе. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Полицейские ликвидировали передвижной цех по производству водки известных брендов во Всеволожском районе.

Мини-завод располагался в трейлере большегруза, стоящем на стоянке под Вантовым мостом, а расфасованный алкоголь хранили в соседних ангарах.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, из незаконного оборота изъяли 5,5 тыс. литров контрафакта.

Также были изъяты глушители, используемые для бесшумной стрельбы, и патроны. В настоящее время разыскиваются организаторы производства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в гараже в Петербурге нашли 850 литров «паленого» алкоголя.

Всеволожский район ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти


 

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