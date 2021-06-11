Сенатор допустил начало «третьей волны» коронавируса в России

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что в России может начинаться «третья волна» коронавируса. По его словам, нужно активнее распространять достоверную информацию о вакцинах.

Отвечая на вопрос, можно ли считать нынешний всплеск заболевания COVID-19 началом «третьей волны», он ответил: «Возможно».

Сенатор также отмети, что увеличение числа заболевших фиксируется не во всех регионах, в основном — в крупных городах, таких, как Москва и Петербург.

В России за сутки зафиксировано 12 505 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 17,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 396 летальных исхода. При этом 10 188 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

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