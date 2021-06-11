Сенатор допустил начало «третьей волны» коронавируса в России

Сенатор допустил начало &#171;третьей волны&#187; коронавируса в России
В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что в России может начинаться «третья волна» коронавируса. По его словам, нужно активнее распространять достоверную информацию о вакцинах.

Отвечая на вопрос, можно ли считать нынешний всплеск заболевания COVID-19 началом «третьей волны», он ответил: «Возможно».

Сенатор также отмети, что увеличение числа заболевших фиксируется не во всех регионах, в основном — в крупных городах, таких, как Москва и Петербург.

В России за сутки зафиксировано 12 505 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 17,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 396 летальных исхода. При этом 10 188 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

COVID-19 коронавирус третья волна


 

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