«Яндекс» заинтересовался покупкой «Азбуки вкуса»

«Яндекс» заинтересовался покупкой «Азбуки вкуса»
Представители «Азбуки вкуса» отказались от комментариев. Фото: скриншот главной страницы "Яндекса"

«Яндекс» хочет купить сеть супермаркетов «Азбука вкуса».

Смысл сделки — в объединении «Азбуки вкуса» с сервисом доставки еды «Яндекс.Лавка». Так «Лавка» активно развивает нишу продажи готовой еды, в котором всегда была сильна «Азбука вкуса». Благодаря этой сделке «Яндекс» рассчитывает быстро освоить это направление. Также сделка позволит сократить стоимость товаров для «Яндекс.Лавки» за счет объединения закупок с крупной торговой сетью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Яндекс назвал петербургские слова. Ко Дню русского языка специалисты Яндекса составили подборку слов, которые используют жители только некоторых регионов России. Для Петербурга нашлось пять характерных слов. В список слов, характерных для жителей Петербурга, попали больняк, хабарик, путяга, задвиг и пухто. Больняком принято называть больничный лист.

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