Ленобласть и Финляндию свяжет новый веломаршрут

Ленинградскую область и Финляндию свяжет новый веломаршрут. Об этом рассказали в администрации 47-го региона.

Часть пути пройдет через Светогорск. Длина велодорожки в там составит около 4 км. Затем ее проложат непосредственно к международному автомобильному пункту пропуска, где появится зона для отдыха велосипедистов.

Инициаторами развития велосистемы выступили правительство Ленобласти, администрация Светогорского городского поселения и администрация города Иматра.

Данные мероприятия осуществляются в рамках Программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014-2020» при участии России, Финляндии и Европейского союза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новая велодорожка на Большевиков появится к ноябрю. Gazeta.SPb также рассказала, где можно прокатиться, не мешая ни пешеходам, ни водителям, уже сейчас.