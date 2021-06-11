Ленобласть и Финляндию свяжет новый веломаршрут

Ленобласть и Финляндию свяжет новый веломаршрут
Длина велодорожки в Светогорске составит около 4 километров. Фото: администрация Ленобласти

Ленинградскую область и Финляндию свяжет новый веломаршрут. Об этом рассказали в администрации 47-го региона.

Часть пути пройдет через Светогорск. Длина велодорожки в там составит около 4 км. Затем ее проложат непосредственно к международному автомобильному пункту пропуска, где появится зона для отдыха велосипедистов.

Инициаторами развития велосистемы выступили правительство Ленобласти, администрация Светогорского городского поселения и администрация города Иматра.

Данные мероприятия осуществляются в рамках Программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014-2020» при участии России, Финляндии и Европейского союза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новая велодорожка на Большевиков появится к ноябрю. Gazeta.SPb также рассказала, где можно прокатиться, не мешая ни пешеходам, ни водителям, уже сейчас.

велодорожка ленобласть Россия - Финляндия


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Перевертыш» на КАД, грузовик под мостом, ДТП с лесовозом и ...
ДТП с легковушками собрало пробку на Свердловской набережной
В Петербург вернутся дожди
В Невском районе массовая авария: столкнулись четыре автомобиля
Ученые предупредили о риске потери памяти из-за заражения COVID
В Ленобласти еще 108 человека заболели коронавирусом
Звезда «Зимней вишни» госпитализирована с пневмонией
Петербург вошел в топ-10 регионов с самым высоким неравенством доходов