Безруков прокомментировал дебют Бузовой на сцене МХАТа

Безруков прокомментировал дебют Бузовой на сцене МХАТа
Сергей Безруков. Фото: кадр из клипа

Российский актер Сергей Безруков прокомментировал дебют певицы Ольги Бузовой на сцене МХАТ имени Горького в новой постановке «Чудесный грузин». Он поделился своими впечатлениями в Instagram.

«Хорошо, что Константин Сергеевич [Станиславский] до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас», — отметил Безруков.

Напомним, 10 июня, состоялся пресс-показ спектакля с участием певицы. Певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на сцену Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького. Она исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Ольга Бузова прокомментировала высказывания хейтеров, которым не понравилось, что она будет участвовать в спектакле МХАТа. Своим мнением она поделилась в Instagram-аккаунте. Артистка написала, что люди, которые могут – делают, а те, у кого не получаются, критикуют.

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