Мурашко допустил корректировку лечения коронавируса из-за индийского штамма

Из-за скорости распространения индийского штамма коронавируса схемы лечения могут измениться. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, при индийском штамме COVID-19 используется практически та же схема, что при обычных вариантах.

Как сообщили «РИА Новости», министр подчеркнул, что методы лечения при индийском штамме будут корректироваться.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус подхватили 12 505 человек. К летальному исходу болезнь привела в 396 случаях. При этом полностью выздоровел 10 188 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Елена Малышева развеяла мифы об опасности индийского штамма коронавируса.