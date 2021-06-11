Пляжный сезон: купаться или не купаться? МЧС одобрил 15 водных объектов в Петербурге, Роспотребнадзор — ни одного

Пляжный сезон: купаться или не купаться? МЧС одобрил 15 водных объектов в Петербурге, Роспотребнадзор &#8212; ни одного
Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

С наступлением тепла петербуржцы стали активно проводить время на городских пляжах и возле водных объектов, 1 июня в Петербурге официально начался пляжный сезон. Вот только безопасность купания в таких местах — под большим вопросом.

По последним сведениям Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, 15 мест для загорания и купания на территории города безопасны для жителей Северной столицы. Об этом заявитель заместитель главы Центра госинспекции по маломерным судам Дмитрий Ермаченков.

Специалисты МЧС проверили, в общей сложности, 26 пляжей, но, как выяснилось, подходящими являются только 15, причем 14 из них приходятся на Курортный район, а еще один расположен в Кронштадте. Правда, конкретики в этом вопросе нет: известны лишь районы, где находятся безопасные пляжи, перечень локаций спасатели не приводят.

Купание в непригодных для этого объектах может быть опасно для здоровья. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В то же время эксперты Роспотребнадзора провели собственное исследование. Сотрудники ведомства отобрали 144 пробы с 24 петербургских пляжей. Как выяснилось, ни одно озеро, пруд, залив или река, которые проверили специалисты, не соответствует нормативам, которые делают это место безопасным и пригодным для купания.

В Роспотребнадзоре также напоминают, что нахождение в неподходящих для этого объектах может привести к печальным последствиям: заглатывание воды при купании или даже использование её в качестве питьевой может стать причиной острых кишечных инфекций, энтеровирусных инфекций и других не менее тяжелых заболеваний.

Стоит отметить, что в Ленинградской области дела обстоят немногим лучше. Текущим летом планировалось открыть для купания 37 пляжей, но, как выяснилось, 17 из проверенных водоемов не соответствовали санитарным показателям, а еще 21 — микробиологическим.

В итоге Роспотребнадзор одобрил лишь четыре точки: две в Волосовском районе, а также в Ломоносовском и Тосненском. Список безопасных мест для купания в ближайшее время появится на сайте областного ГУ МЧС.

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