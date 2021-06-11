Съемки фильма на Менделеевской линии изменят маршрут автобусов

Съемки фильма на Менделеевской линии у СПбГУ ограничат движение общественного транспорта. Изменения коснутся автобусов № 47.

Так, в субботу, 12 июня, с 10:00 до 22:00 транспорт указанного маршрута будет ходить в объезд места съемок.

Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», объезд будет проходить от 1-й и Кадетской линий В.О. по Университетской набережной, набережной Лейтенанта Шмидта и 8-9-й линиям В.О.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о новых ограничениях движения в Петербурге. В связи с подготовкой и проведением матчей чемпионата Европы по футболу вводятся новые ограничения движения транспорта.