Съемки фильма на Менделеевской линии изменят маршрут автобусов

Съемки фильма на Менделеевской линии изменят маршрут автобусов
12 июня автобусы № 47 не доедут до Менделеевской линии. Фото: скриншот "СПб ГКУ "Организатор перевозок"" "ВКонтакте"

Съемки фильма на Менделеевской линии у СПбГУ ограничат движение общественного транспорта. Изменения коснутся автобусов № 47.

Так, в субботу, 12 июня, с 10:00 до 22:00 транспорт указанного маршрута будет ходить в объезд места съемок.

Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», объезд будет проходить от 1-й и Кадетской линий В.О. по Университетской набережной, набережной Лейтенанта Шмидта и 8-9-й линиям В.О.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о новых ограничениях движения в Петербурге. В связи с подготовкой и проведением матчей чемпионата Европы по футболу вводятся новые ограничения движения транспорта.

новости СПб ограничение движения съемки


 

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