В полицию Петербурга за сутки обратились 8 пенсионеров, пострадавших от рук мошенников: суммарно у них украли 3,8 млн рублей

За минувшие сутки в полицию Северной столицы за помощью обратились восемь пенсионеров. Все они рассказали, что стали жертвами телефонных мошенников. В общей сложности, аферисты обманули пожилых петербуржцев на более чем 3,8 млн рублей.

Так, «сотрудник безопасности банка», позвонивший 9 июня на телефон 74-летней жительнице Пушкина, убедил её перевести 790 тысяч рублей под предлогом «подозрительных операций». Аналогичный прием заставил 74-летнюю женщину с Будапештской улицы отправить мошенникам 560 тысяч рублей. Причем аферисты позвонили пенсионерке прямо на следующий день после её дня рождения. Еще 100 тысяч «сотрудникам банка» передала 66-летняя петербурженка, проживающая на улице Ткачей.

Еще один «сотрудник банка» выманил у 76-летней петербурженки с Большой Пушкарской конфиденциальную информацию: женщина доверчиво назвала собеседнику все данные банковской карты и коды, пришедшие по смс. В результате со счета у пенсионерки списали больше 902 тысяч рублей.

Мошенники не стесняются не только отбирать у пожилых граждан накопленное, но и обманом заставляют их оформлять на себя кредиты, а взятые в долг деньги переводить преступникам. Так злоумышленники поступили с 63-летней жительницей города Пушкин. Некий «сотрудник экономической безопасности» убедил женщину, что неизвестные оформили кредит на её имя на 500 тысяч рублей. Таинственным образом после этого она оформила в банке еще один кредит, тоже на 500 тысяч, 450 из которых перевела на неизвестный счет.

Еще 100 тысяч рублей мошенники убедили отдать 67-летнюю петербурженку с проспекта Героев. Для этого женщина также взяла кредит.

А 9 июня аферисты выманили у 63-летней женщины, проживающей на Карачаевской улице, 120 тысяч рублей сбережений, а заодно 300 тысяч «кредитных» денег — займ пенсионерка оформила специально, чтобы отправить средства преступникам.

«Классические» мошеннические приемы, как выясняется, тоже не теряют актуальности. 81-летняя пенсионерка с улицы Белы Куна передала 500 тысяч рублей незнакомцу, после того как на её телефон поступил звонок якобы от сына. Мужчина заявил, что попал в беду — стал виновником ДТП, в котором сбил человека, и теперь «для решения вопроса» ему срочно необходимо полмиллиона рублей. Старушка согласилась отдать деньги «курьеру», и, к сожалению, её не смутило, что тот появился у двери уже спустя 10 минут после разговора.