Бывший вице-губернатор Кичеджи открыл отель «Богема» в центре Петербурга

Бывший вице-губернатор Кичеджи открыл отель «Богема» в центре Петербурга
Ремонтом здания Василий Кичеджи занимался с 2018 года. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Бывший вице-губернатор Василий Кичеджи открыл четырехзвездочный отель «Богема» в центре Петербурга.

Открытие шестиэтажного отеля в доме №2 на Мучном переулке произошло одновременно со стартом Чемпионата Европы по футболу. Отель появился в историческом здании «Дом с обелисками».

Как сообщило «Агентство бизнес новостей», всего в отеле 48 номеров, есть spa-центр, ресторан вмещающий 120 человек и банкетный зал «1904», надпись на котором гласит «полная конфиденциальность», чему было уделено особое внимание.

«Богема» может стать своего рода центральным местом встреч и переговоров с участием представителей власти и бизнеса.

В администрации города Василий Кичеджи работал с 2011 по 2014 год, курировал комитеты по физической культуре и спорту, культуры, печати, науке и высшей школе, образованию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, кто сыграет в Петербурге на Евро-2020.

Первый матч в Петербурге пройдет уже 12 июня. Российская сборная будет играть со сборной Бельгии.

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