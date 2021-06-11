Жителей Ленобласти в субботу ожидает теплая и дождливая погода

Жителей Ленобласти в субботу ожидает теплая и дождливая погода
Погода будет дождливой. Фото: unsplash

В Ленобласти в первый выходной после окончания трудовой недели пройдут кратковременные дожди.

В субботу, 12 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили специалисты МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в темное время суток температура воздуха достигнет +9..+14 градусов, днем потеплеет до +20..+25 градусов.

Ветер ночью переменный 2-6 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург также вернутся дожди. Днём столбики термометров покажут +19…21 градусов, ветер юго-восточный, умеренный.

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