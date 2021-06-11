В Красносельском районе открылся построенный Setl Group детсад

В ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга открылся новый современный детский сад с бассейном и даже метеоплощадкой. Детсад на 220 мест построен холдингом Setl Group на пр. Ветеранов, 173 к. 2. Филиал детского сада №94 стал уже четвертым дошкольным учреждением в квартале «Солнечный город».

В здании есть все необходимое для гармоничного развития детей — бассейн с теплыми полами, игровые комнаты, музыкальный и спортзалы, помещения для кружков. Во дворе детей ждут игровые площадки с качелями, лабиринтом, местом для проведения зарядки. А на метеоплощадке дети смогут наблюдать за погодой, измерять скорость ветра и атмосферное давление.

В торжественной церемонии открытия детсада принял участие глава администрации района Олег Фадеенко. Он поблагодарил Setl Group за то, что холдинг построил детсад в срок и сделал это высококачественно. Фадеенко также отметил, что это далеко не первый социальный объект, возведенный холдингом в Красносельском районе.

Эксклюзивный брокер проекта «Солнечный город» — «Петербургская Недвижимость».