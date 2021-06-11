Фильм «Конек-Горбунок» выйдет в прокат в Северной Америке

Фильм «Конек-Горбунок» выйдет в прокат в Северной Америке
Кино успешно  вышло в российский прокат еще в феврале и собрало более 15 миллионов долларов. Фото: скрин трейлер Конёк-горбунок" на YouTube

Российский фильм «Конек-Горбунок» Олега Погодина купили для проката в Северной Америки. Права на кино купила организация Grindstone Entertainment Group.

В основе приключенческого фильма — сказка Петра Ершова, сообщает «Культуромания». В ней рассказывается о приключениях Ивана и Конька-Горбунка. Роль Ивана исполнил Антон Шагин.

В создании Конька-Горбунка использовали мимику и голос Павла Деревянко. Кино успешно вышло в российский прокат еще в феврале и собрало более 15 миллионов долларов.

Права на прокат «Конька-Горбунка» передали на третьем международном рынке аудиовизуального контента Key Buyers Event, который прошел накануне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, какие работы «Союзмультфильма» любят за рубежом. Советская и российская киностудия «Союзмультфильм» 10 июня отмечает 85-летие со дня основания. В честь юбилея составлен список любимых мультфильмов за рубежом.

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