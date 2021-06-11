МегаФон открыл Центр бизнес-возможностей в Петербурге

В Санкт-Петербурге начал работу первый на Северо-Западе Центр бизнес-возможностей — инновационное цифровое пространство, где представители коммерческих компаний и государственного сектора могут протестировать более 60 технологичных решений МегаФона, оценить их пользу и удобство.

Центр бизнес-возможностей — один из этапов реализации МегаФоном стратегии цифровой трансформации. Компания предлагает рынку актуальные решения и возможности, познакомиться с которыми можно теперь в функциональном и технологичном пространстве. Особенность Центра — тематическое зонирование площадки: в каждой локации представлены решения, позволяющие сделать бизнес и управление более эффективными. Здесь организованы стационарные пространства — «Офис», «Производство», а также воссозданы условия мобильного доступа к рабочим процессам в городской среде — «Кафе» и «Аэропорт».

В локации «Офис» можно протестировать решения на базе Big Data, а также продукты, созданные для обеспечения кибербезопасности. Кроме того, в этой зоне можно ознакомиться с облачными сервисами, умной телефонией и мобильной рекламой. В зоне «Производство» представлены инфрастурктурные решения для промышленных предприятий: транкинговая связь, частная LTE-сеть, а также комплекс решений для сферы ЖКХ.

В локации «Аэропорт» легко удаленно сформировать договор с услугой «Цифровой бэк-офис» и сразу подписать его с телефона мобильной электронной подписью. В зоне «Кафе» доступны для ознакомления пикосоты для усиления сигнала, онлайн-кассы для быстрых расчётов с покупателями, интеллектуальное видеонаблюдение и многое другое. Здесь же можно попробовать технологию «Мобильный ID», предназначенную для лёгкой и удобной идентификации на любом интернет-ресурсе.

«Мы не только предлагаем решения для тех сегментов, где спрос уже сформирован, но и в числе первых реализуем новые полезные сервисы. Сегодня у представителей бизнеса нет возможности тратить время и средства на рутинные процессы, для них на первом плане — увеличение эффективности производства, сокращение расходов, повышение прибыли. В Центре бизнес-возможностей мы наглядно демонстрируем, как с помощью цифровых сервисов можно решить большинство этих задач», – рассказывает директор по развитию корпоративного бизнеса СЗФ МегаФона Юлия Сябитова. «Как мы знаем, есть поручение президента о том, что в регионах России, на федеральном уровне необходимо проводить цифровую трансформацию. Технологии, которые здесь представлены, позволяют решить множество бизнес-задач с помощью цифровых сервисов. Так что открытие компанией «МегаФон» такого Центра в Санкт-Петербурге считаю своевременным и полезным», — пояснила Юлия Смирнова, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Центр бизнес-возможностей по адресу: ул. Караванная, д. 10 был построен и оборудован в конце 2020 года, но из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, официальное открытие произошло только сейчас. Центр будет работать в разных форматах — от индивидуальных встреч до воркшопов и бизнес-лекций от ведущих экспертов в области цифровой трансформации.

Узнать подробнее о Центре и записаться на консультацию можно на сайте https://innovations.megafon.ru/