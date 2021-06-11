Миронов и Хаматова сыграют главные роли в сериале «Горбачёв»

Актёр Евгений Миронов и актриса Чулпан Хаматова сыграют главные роли в сериале «Горбачёв». В сериал будет 20 серий. Съёмки планируют провести в Москве, Ставрополе, Берлине, Лондоне, Вашингтоне, Рейкьявике.

В данный момент идёт работа над сценарием, сообщает газета «Культура». Впервые показать сериал собираются через два года на онлайн-платформе. Создателей сериала вдохновил спектакль Театра Наций «Горбачёв», в котором Миронов и Хаматова как раз играют главных героев.

Бывший правитель СССР Михаил Горбачёв прокомментировал выбор актёров на главные роли ivi. Так он очень рад, что Чулпан Хаматова исполнит роль Раисы Максимовны, на которую она так похожа. Также он отметил, что Хаматова — хороший человек в жизни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фильм «Конек-Горбунок» выйдет в прокат в Северной Америке. Права на кино купила организация Grindstone Entertainment Group.