Стали известны подробности раздела имущества между Степаненко и Петросяном

Стали известны подробности раздела имущества между Степаненко и Петросяном
Фото Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Фото: www.instagram.com

Все, что супруги нажили вместе, разделили поровну.

Имущество Елены Степаненко и Евгения Петросяна в связи с разводом было празелени поровну. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Раздел произошел в Хамовническом суде Москвы. Известно, что Степаненко досталась квартира площадью более 500 квадратных метров – ее стоимость оценивается более чем в 400 миллионов рублей. Напоминаем, что оценивали имущество знаменитостей на протяжении двух лет. В перечень вошли объекты недвижимости, культурные ценности – книги, фарфор и 67 картин.

Напоминаем, что Степаненко и Петросян развелись в 2018 году. Долгое время супруги не могли решить, кто и какие активы получит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Татьяна Брухунова имеет любовника, про которого ее муж Петросян знает.

евгений петросян елена степаненко развод


 

Новости партнеров
Англичане и французы против матчей Евро-2020 в Петербурге, но УЕФА дал России шанс
Англичане и французы против матчей Евро-2020 в Петербурге, но УЕФА дал России шанс
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Вконтакте» запустит тематическую ленту в честь «Евро-2020»
Фестиваль «Нашествие» перенесли на 2022 год из-за пандемии
Вакцинированным россиянам могут отменить сдачу двух тестов на коронавирус ...
На Аврова заметили «перевертыш» у школы
На Достоевского из-за ремонта рухнуло перекрытие между квартирой и чердаком
Бизнес Москвы предложил раздавать вакцинированным сотрудникам значки и ...
В Ленобласти водителей предупредили о лосях, которые выбегают на дорогу ...
Стали известны подробности раздела имущества между Степаненко и Петросяном