Стали известны подробности раздела имущества между Степаненко и Петросяном

Все, что супруги нажили вместе, разделили поровну.

Имущество Елены Степаненко и Евгения Петросяна в связи с разводом было празелени поровну. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Раздел произошел в Хамовническом суде Москвы. Известно, что Степаненко досталась квартира площадью более 500 квадратных метров – ее стоимость оценивается более чем в 400 миллионов рублей. Напоминаем, что оценивали имущество знаменитостей на протяжении двух лет. В перечень вошли объекты недвижимости, культурные ценности – книги, фарфор и 67 картин.

Напоминаем, что Степаненко и Петросян развелись в 2018 году. Долгое время супруги не могли решить, кто и какие активы получит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Татьяна Брухунова имеет любовника, про которого ее муж Петросян знает.