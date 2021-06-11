Канье Уэст отметил день рождения вместе с супермоделью Ириной Шейк

Канье Уэст отметил день рождения вместе с супермоделью Ириной Шейк
Канье Уэст. Фото: Instagram рэп-исполнителя

Их заметили во Франции во время прогулки.

Американский рэпер Канье Уэст отметил свой день рождения с супермоделью Ириной Шейк. Об этом сообщает портал TMZ.

Известно, что их заметили во время прогулки по территории отеля. Предполагается, что между Уэст и Шейк роман, который они всячески пытаются скрыть. Насколько серьезны их отношения – выяснится спустя время.

Напоминаем, что рэпер и модель знакомы примерно с 2010 года – тогда состоялось их сотрудничество в рамках съемки клипа. Также Шейк участвовала в показах однажды рэпера на Неделях моды в Европе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ким Кардашьян со слезами рассказала о причинах развода с Канье Уэстом. Блогер считает, что артисту нужна жена, которая будет всегда рядом и сможет его поддерживать.

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