Пиво или фекалии? На Зольной произошел прорыв трубы

Пиво или фекалии? На Зольной произошел прорыв трубы
Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Очевидцы не могут понять, что именно вытекает из трубы, но запах чувствуют странный.

В Невском районе сегодня, 11 июня, произошел прорыв трубы. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на перекрестке улицы Зольной и Октябрьской набережной у дома номер два. Там из трубы «вытекает дичь», которая «пахнет странно», пишет свидетель. Пользователи гадают: пиво это или все-таки фекалии? У петербуржцев есть сразу несколько предположений на этот счет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Свердловскую набережную привели в порядок после прорыва трубы: движение восстановлено. Из-за этого движение было перекрыто от улицы Ватутина до Пискарёвского проспекта.

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