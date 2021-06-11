На КАДе легковушка смотрит в небо

В Ленинградской области во Всеволожском районе произошла авария, в результате которой легковой автомобиль перевернулся на крышу. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
Так, во Всеволожском районе Большой Обуховский мост Кольцевой автомобильной дороги легковушка осталась лежать на крыше.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в связи со столкновением с фурой.
В данный момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что припаркованные иномарки не давали проехать троллейбусам на площади Труда.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что дорожно-транспортное происшествие перекрыло движение на Исполкомской улице в Центральном районе Северной столицы.