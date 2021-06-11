На КАДе легковушка смотрит в небо

В Петербурге на вантовом мосту КАДа перевернулся автомобиль. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге на вантовом мосту КАДа перевернулся автомобиль. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Ленинградской области во Всеволожском районе произошла авария, в результате которой легковой автомобиль перевернулся на крышу. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, во Всеволожском районе Большой Обуховский мост Кольцевой автомобильной дороги легковушка осталась лежать на крыше.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в связи со столкновением с фурой.

В данный момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что припаркованные иномарки не давали проехать троллейбусам на площади Труда.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что дорожно-транспортное происшествие перекрыло движение на Исполкомской улице в Центральном районе Северной столицы.