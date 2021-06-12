От коронавируса скончались еще 45 жителей Петербурга

От коронавируса скончались еще 45 жителей Петербурга
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 45 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 12 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, побороть болезнь за последние 24 часа удалось 1 207 пациентам.

Положительный тест на выявление новой болезни сдал 867 горожан. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили у 6 701 человека. Второе место у Подмосковья — 889 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге опять ужесточили коронавирусные правила. С 12 июня по 12 июля в Петербурге будут действовать новые требования к проведению массовых мероприятий. Это связано с проведением в городе ЕВРО-2020.

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