В Петербурге ждут тысячи иностранных болельщиков Евро-2020: коронавирусные правила опять ужесточили

В Петербурге ждут тысячи иностранных болельщиков Евро-2020: коронавирусные правила опять ужесточили
Футбольная деревня в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

В Петербург направляются тысячи иностранцев – они приедут болеть за свои национальные сборные на чемпионате Европы по футболу. Наплыв туристов происходит на фоне непростой эпидемиологической ситуации при росте заболеваемости коронавирусом. Смольный принял решения вновь ужесточить ограничения.

С 12 июня по 12 июля в Петербурге будут действовать новые требования к проведению массовых мероприятий. Ранее стало известно о том, что соответствующие изменения подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Теперь максимальное количество посетителей мероприятий в помещениях не должно быть больше 3 тысяч человек. Другие правила будут действовать при проведении мероприятий на открытом воздухе. Ожидается, что специальный регламент комитет по культуре утвердит сегодня, 11 июня.

Отметим, что первый матч в Петербурге пройдет уже 12 июня. На «Газпром Арене» сборная России встретится с командой из Бельгии.

Игроки сдают тесты прежде, чем выйти на поле. По данным «РБ Спорт», полузащитник «Зенита» и национальной команды Андрей Мостовой стад сомнительный тест. Отмечалось, что футболиста изолировали от остальной делегации сборной. Известно, что ранее игрок уже переболел коронавирусом. Ему предстоит сдать повторный тест.

Как писала Gazeta.SPb, петербуржцы¸ не попавшие на стадион, смогут следить за ходом матчей в фан-зонах. На Конюшенной площади построили целую футбольную деревню. Там, впрочем, тоже придется соблюдать коронавирусные ограничения. Посетители должны быть в масках, а также соблюдать социальную дистанцию. На входе болельщикам измерят температуру. Во время знаковых матчей фан-зону будут открывать на Дворцовой площади. Трансляции также организованы у СК «Юбилейный».

болельщики евро-2020 коронавирус в петербурге новости СПб ограничения


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во МХАТе объяснили приглашение Бузовой на сцену
Бельгия и Финляндия рекомендовали отказаться от поездок в Россию на матчи Евро
Из вод Финского залива достали труп с разбитым черепом
В США выявили общий признак у совершивших массовый расстрел людей
Грузовик застрял под мостом на Дальневосточном проспекте
Россияне считают, что для финансовой независимости надо зарабатывать 75 тыс. руб
На набережной Обводного канала штукатурка рухнула на капот иномарки
Задержан мужчина, укравший пожертвования из храма-часовни в Ленобласти