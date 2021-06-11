В Петербурге ждут тысячи иностранных болельщиков Евро-2020: коронавирусные правила опять ужесточили

В Петербург направляются тысячи иностранцев – они приедут болеть за свои национальные сборные на чемпионате Европы по футболу. Наплыв туристов происходит на фоне непростой эпидемиологической ситуации при росте заболеваемости коронавирусом. Смольный принял решения вновь ужесточить ограничения.

С 12 июня по 12 июля в Петербурге будут действовать новые требования к проведению массовых мероприятий. Ранее стало известно о том, что соответствующие изменения подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Теперь максимальное количество посетителей мероприятий в помещениях не должно быть больше 3 тысяч человек. Другие правила будут действовать при проведении мероприятий на открытом воздухе. Ожидается, что специальный регламент комитет по культуре утвердит сегодня, 11 июня.

Отметим, что первый матч в Петербурге пройдет уже 12 июня. На «Газпром Арене» сборная России встретится с командой из Бельгии.

Игроки сдают тесты прежде, чем выйти на поле. По данным «РБ Спорт», полузащитник «Зенита» и национальной команды Андрей Мостовой стад сомнительный тест. Отмечалось, что футболиста изолировали от остальной делегации сборной. Известно, что ранее игрок уже переболел коронавирусом. Ему предстоит сдать повторный тест.

Как писала Gazeta.SPb, петербуржцы¸ не попавшие на стадион, смогут следить за ходом матчей в фан-зонах. На Конюшенной площади построили целую футбольную деревню. Там, впрочем, тоже придется соблюдать коронавирусные ограничения. Посетители должны быть в масках, а также соблюдать социальную дистанцию. На входе болельщикам измерят температуру. Во время знаковых матчей фан-зону будут открывать на Дворцовой площади. Трансляции также организованы у СК «Юбилейный».