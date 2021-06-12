Дом и баню в Гатчинском районе тушили восемь спасателей

В Гатчинском районе Ленобласти спасатели потушили горящий частный дом и баню.

Возгорание случилось в субботу, 12 июня, в СНТ «Сияние». Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть, после чего к месту происшествия были направлены восемь пожарных на двух единицах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, площадь пожара разрослась до 53 квадратных метров.

Обошлось без пострадавших, причины появления огня выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели больше часа тушили квартирный пожар на Малой Карпатской. В двухкомнатной отдельной квартире 12-ти этажного жилого дома горела обстановка на кухне по всей площади 9 квадратных метров.