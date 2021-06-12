Спасатели больше часа тушили квартирный пожар на Малой Карпатской

Пожар вспыхнул в доме 21 на Малой Карпатской улице. Фото: скриншот google/maps

Пожар вспыхнул в доме 21 на Малой Карпатской улице. Фото: скриншот google/maps

Во Фрунзенском районе Петербурга среди ночи произошел квартирный пожар. С огнем боролись 12 спасателей.

Возгорание случилось в субботу, 12 июня, в доме №21 на Малой Карпатской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:16. К месту происшествия оперативно направили 12 огнеборцев на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в двухкомнатной отдельной квартире 12-ти этажного жилого дома горела обстановка на кухне по всей площади 9 квадратных метров.

К 04:23 спасатели полностью потушили пожар. Сведения о пострадавших не поступали

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Портовой загорелось ремонтируемое здание. В здании, которое капитально ремонтируется, а именно в помещении общей площадью 400 квадратных метров, происходило горение обстановки на площади 25 квадратных метров.