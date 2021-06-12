Из двух школ Петербурга за день эвакуировали более 250 человек из-за угрозы минирования

В Петербурге за день «заминировали» две школы. Ни в одном из учебных заведений ничего опасного найдено не было.

Так, в четверг, 10 июня, в отдел полиции обратилась заведующая детского сада №5. Она заявила, что на электронную почту дошкольного учреждения поступило сообщение о минировании ряда школ и детских садов на территории Петербурга и Ленобласти.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в общей сложности полицейские осмотрели 22 школы и два детских садика. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не нашли. Эвакуация не проводилась.

Также накануне вечером с той же электронной почты пришли новые письма с угрозами. Из школ №432 и 443 эвакуировали 252 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за день «заминировали» три школы, детей эвакуировали.