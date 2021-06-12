Рассыпанный на съезде КАД к Шушарам щебень затруднил проезд автомобилистам

Рассыпанный на съезде КАД к Шушарам щебень затруднил проезд автомобилистам
Дорога усыпана щебнем. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Движение по КАД на участке съезда к Шушарам оказалось затруднено. Дорога усыпана щебнем.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 12 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Рассыпан щебень на съезде с КАД к Шушарам», — написал автор записи.

Мелкие камушки по проезжей части рассыпал грузовик, припаркованный на обочине. Именно за ним дорожка из щебня прекращается. Причиной дорожного коллапса могло стать ДТП с легковушкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня утром в Лодейнопольском районе на ходу загорелась ГАЗель. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели.

кад новости СПб


 

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