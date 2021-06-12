Рассыпанный на съезде КАД к Шушарам щебень затруднил проезд автомобилистам

Движение по КАД на участке съезда к Шушарам оказалось затруднено. Дорога усыпана щебнем.
Дорожный инцидент произошел в субботу, 12 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Рассыпан щебень на съезде с КАД к Шушарам», — написал автор записи.
Мелкие камушки по проезжей части рассыпал грузовик, припаркованный на обочине. Именно за ним дорожка из щебня прекращается. Причиной дорожного коллапса могло стать ДТП с легковушкой.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня утром в Лодейнопольском районе на ходу загорелась ГАЗель. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели.