Рассыпанный на съезде КАД к Шушарам щебень затруднил проезд автомобилистам

Движение по КАД на участке съезда к Шушарам оказалось затруднено. Дорога усыпана щебнем.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 12 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Рассыпан щебень на съезде с КАД к Шушарам», — написал автор записи.

Мелкие камушки по проезжей части рассыпал грузовик, припаркованный на обочине. Именно за ним дорожка из щебня прекращается. Причиной дорожного коллапса могло стать ДТП с легковушкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня утром в Лодейнопольском районе на ходу загорелась ГАЗель. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели.