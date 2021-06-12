В Лодейнопольском районе на ходу загорелась ГАЗель

В Лодейнопольском районе Ленинградской области загорелась ГАЗель. Задымление произошло во время движения транспортного средства.

Дорожный инцидент случился сегодня, 12 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«За Доможирово сгорела газель», — уточнил место происшествия автор записи.

По словам автомобилистов, пробки на участке нет. На месте работают спасатели. Причины случившегося не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном пожаре с участием ГАЗели. На Пулковском шоссе загорелся грузовик, затем прогремел взрыв